Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця

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«Ми будемо використовувати всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії. Нам це дійсно потрібно терміново, якнайшвидше, я б сказав не пізніше кінця цього місяця», — заявив Цимбалюк.

Деталі

Цимбалюк заявив, що російські війська хочуть спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши запорізький комплекс, додавши, що пошкодження об’єкта від російських атак означає, що будь-яке випромінювання не може бути виявлено.

Доповнення

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.

Окрім того, російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".