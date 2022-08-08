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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця

Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця

Київ • УНН

 • 151370 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. росія хоче знеструмити південь України. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк та закликав МАГАТЕ та ООН відвідати спільну місію на Запорізьку атомну електростанцію до кінця цього місяця. Про це УНН повідомляє з посилання на The Guardian.

Цитата

«Ми будемо використовувати всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії. Нам це дійсно потрібно терміново, якнайшвидше, я б сказав не пізніше кінця цього місяця», — заявив Цимбалюк.

Деталі

Цимбалюк заявив, що російські війська хочуть спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши запорізький комплекс, додавши, що пошкодження об’єкта від російських атак означає, що будь-яке випромінювання не може бути виявлено.

Доповнення

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.

Окрім того, російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".

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