Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. росія хоче знеструмити південь України. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк та закликав МАГАТЕ та ООН відвідати спільну місію на Запорізьку атомну електростанцію до кінця цього місяця. Про це УНН повідомляє з посилання на The Guardian.
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«Ми будемо використовувати всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії. Нам це дійсно потрібно терміново, якнайшвидше, я б сказав не пізніше кінця цього місяця», — заявив Цимбалюк.
Деталі
Цимбалюк заявив, що російські війська хочуть спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши запорізький комплекс, додавши, що пошкодження об’єкта від російських атак означає, що будь-яке випромінювання не може бути виявлено.
Доповнення
Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.
Окрім того, російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".