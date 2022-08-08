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Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на ЗАЭС до конца месяца

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. россия хочет обесточить юг Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк и призвал МАГАТЭ и ООН посетить совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию до конца этого месяца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Цитата

«Мы будем использовать все возможные дипломатические каналы, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению этой миссии. Нам это действительно нужно срочно, как можно скорее, я бы сказал не позже конца этого месяца», — заявил Цымбалюк.

Детали

Цымбалюк заявил, что российские войска хотят повлечь за собой отключение электроэнергии на юге Украины, обстреляв запорожский комплекс, добавив, что повреждение объекта от российских атак означает, что любое излучение не может быть обнаружено.

Дополнение

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.

Кроме того, российские оккупанты уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня".

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