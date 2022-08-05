МЗС засудило обстріл окупантами Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС.
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“На фоні цинічної відео-заяви президента рф на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів рф застосовувати ядерну зброю в Україні росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС.
Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС.
Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.
“Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу”, – наголосили у відомстві.
Доповнення
Сьогодні російські військові знову вдалися до провокацій. Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, внаслідок обстрілу зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС.