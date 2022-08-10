россия хочет провести заседание Совбеза ООН относительно Запорожской АЭС

Цитата

"Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности", - заявил полянский.

Детали

По данным росСМИ, в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Дополнение

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под полным контролем российских оккупантов. На площадке ЗАЭС находится около 500 рашистов. Также там есть тяжелая техника и взрывчатка.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории ЗАЭС.

российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.