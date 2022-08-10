россия хочет провести заседание Совбеза ООН относительно Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. россия запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС – будут врать об "обстрелах" со стороны украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой Telegram первого заместителя постоянного представителя рф при ООН дмитрия полянского.
Цитата
"Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности", - заявил полянский.
Детали
По данным росСМИ, в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Дополнение
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под полным контролем российских оккупантов. На площадке ЗАЭС находится около 500 рашистов. Также там есть тяжелая техника и взрывчатка.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории ЗАЭС.
российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.