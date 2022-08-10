росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС: в ОП відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини

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"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - написав Єрмак у Telegram.

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Він наголосив, що ніхто з окупантів не уникне покарання. "Відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх", - зазначив керівник ОП.

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Внаслідок нічної російської атаки на Нікопольський район Дніпропетровщини загинули вже 13 цивільних людей.