росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС: в ОП відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Офісі Президента відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини, зауваживши, що росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС. Таку заяву зробив керівник ОП Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - написав Єрмак у Telegram.
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Він наголосив, що ніхто з окупантів не уникне покарання. "Відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх", - зазначив керівник ОП.
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Внаслідок нічної російської атаки на Нікопольський район Дніпропетровщини загинули вже 13 цивільних людей.