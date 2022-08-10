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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25321 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС: в ОП відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини

росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС: в ОП відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 192137 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Офісі Президента відреагували на смертоносний обстріл Дніпропетровщини, зауваживши, що росіяни б'ють по містах, ховаючись на Запорізькій АЕС. Таку заяву зробив керівник ОП Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - написав Єрмак у Telegram.

Деталі

Він наголосив, що ніхто з окупантів не уникне покарання. "Відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх", - зазначив керівник ОП.

Доповнення

Внаслідок нічної російської атаки на Нікопольський район Дніпропетровщини загинули вже 13 цивільних людей.

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