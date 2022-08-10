россияне бьют по городам, прячась на Запорожской АЭС: в ОП отреагировали на смертоносный обстрел Днепропетровской области

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"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло прячась на Запорожской АЭС", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Он подчеркнул, что никто из оккупантов не избежит наказания. "Известны фамилии россиян, которые отдают приказы и выполняют их", – отметил руководитель ОП.

Дополнение

В результате ночной российской атаки на Никопольский район Днепропетровской области погибли уже 13 гражданских людей.