россияне бьют по городам, прячась на Запорожской АЭС: в ОП отреагировали на смертоносный обстрел Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Офисе Президента отреагировали на смертоносный обстрел Днепропетровской области, заметив, что россияне бьют по городам, прячась на Запорожской АЭС. Такое заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак, пишет УНН.
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"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло прячась на Запорожской АЭС", - написал Ермак в Telegram.
Детали
Он подчеркнул, что никто из оккупантов не избежит наказания. "Известны фамилии россиян, которые отдают приказы и выполняют их", – отметил руководитель ОП.
Дополнение
В результате ночной российской атаки на Никопольский район Днепропетровской области погибли уже 13 гражданских людей.