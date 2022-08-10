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Днепропетровская область: ночная российская атака унесла жизни 13 гражданских

Днепропетровская область: ночная российская атака унесла жизни 13 гражданских

Киев • УНН

 • 127646 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В результате ночной российской атаки на Никопольский район Днепропетровской области погибли уже 13 гражданских людей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

"На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил Резниченко в Telegram.

Детали

Так, по его словам, в больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. 

Дополнение

Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район.

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