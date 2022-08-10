Днепропетровская область: ночная российская атака унесла жизни 13 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В результате ночной российской атаки на Никопольский район Днепропетровской области погибли уже 13 гражданских людей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил Резниченко в Telegram.
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Так, по его словам, в больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела.
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Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район.