Днепропетровская область: ночная российская атака унесла жизни 13 гражданских

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"На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил Резниченко в Telegram.

Детали

Так, по его словам, в больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела.

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Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район.