Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, загинули 11 людей, 13 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Окупанти обстріляли Нікопольський район, загинули 11 людей, 13 поранені. Ворог двічі обстріляв район з "Градів", скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
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"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", - зазначив він.
Деталі
Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них у важкому стані.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.
У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.
Нагадаємо
Російські окупанти тричі стріляли з "Градів" по Нікополю. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Постраждав працівник одного з підприємств.