Российские оккупанты обстреляли Никопольский район, погибли 11 человек, 13 ранены

Цитата

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах", – отметил он.

Детали

Под огонь попали Марганец и Мировское общество. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газогоны. До тысячи людей без газа.

Напомним

Российские оккупанты трижды стреляли из "Градов" по Никополю. В город прилетели 120 реактивных снарядов. Пострадал работник одного из предприятий.