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Российские оккупанты обстреляли Никопольский район, погибли 11 человек, 13 ранены

Киев • УНН

 • 169771 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Оккупанты обстреляли Никопольский район, погибли 11 человек, 13 ранены. Враг дважды обстрелял район из "Градов", направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах", – отметил он.

Детали

Под огонь попали Марганец и Мировское общество. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газогоны. До тысячи людей без газа.

Напомним 

Российские оккупанты трижды стреляли из "Градов" по Никополю. В город прилетели 120 реактивных снарядов. Пострадал работник одного из предприятий.

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