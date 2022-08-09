Ворожий обстріл Нікополя: у місто прилетіли 120 снарядів, є постраждалий

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"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків", - зазначив він.

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На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.