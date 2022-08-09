Ворожий обстріл Нікополя: у місто прилетіли 120 снарядів, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські окупанти тричі стріляли з "Градів" по Нікополю. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Постраждав працівник одного з підприємств. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків", - зазначив він.
Деталі
На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.