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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ворожий обстріл Нікополя: у місто прилетіли 120 снарядів, є постраждалий

Ворожий обстріл Нікополя: у місто прилетіли 120 снарядів, є постраждалий

Київ • УНН

 • 258745 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські окупанти тричі стріляли з "Градів" по Нікополю. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Постраждав працівник одного з підприємств. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків", - зазначив він.

Деталі

На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.

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