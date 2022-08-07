Окупанти вночі обстріляли 2 райони Дніпропетровської області, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Про це інформує УНН.
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На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів».
У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні.
У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч містян без світла. На місці працюють електрики.
У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.
По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади.
Нагадаємо
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста.