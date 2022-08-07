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14 марта, 19:57 • 100053 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113796 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105817 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136932 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137364 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112646 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106369 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92645 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111383 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136789 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ночью обстреляли 2 района Днепропетровской области, - ОВА

Оккупанты ночью обстреляли 2 района Днепропетровской области, - ОВА

Киев • УНН

 • 124467 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы области. Об этом информирует УНН.

Детали

На Никопольский район русская армия направила 60 снарядов из «градов».

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.

В городе повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч горожан без света. На месте работают электричества.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из «ураганов» и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.

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