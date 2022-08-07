Оккупанты ночью обстреляли 2 района Днепропетровской области, - ОВА

Детали

На Никопольский район русская армия направила 60 снарядов из «градов».

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.

В городе повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч горожан без света. На месте работают электричества.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из «ураганов» и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.