Окупанти вранці обстріляли 2 райони Харкова, – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста. Про це інформує УНН.
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"Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами", - йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо
Цієї ж ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.