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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вранці обстріляли 2 райони Харкова, – мер

Окупанти вранці обстріляли 2 райони Харкова, – мер

Київ • УНН

 • 173661 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста. Про це інформує УНН.

Цитата

"Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами", - йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо

Цієї ж ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

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