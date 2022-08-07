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14 марта, 19:57 • 100069 просмотра

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14 марта, 19:56 • 113812 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты утром обстреляли 2 района Харькова, – мэр

Оккупанты утром обстреляли 2 района Харькова, – мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов. По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним

Этой же ночью русские обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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