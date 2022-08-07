Оккупанты утром обстреляли 2 района Харькова, – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города. Об этом информирует УНН.
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"Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов. По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним
Этой же ночью русские обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.