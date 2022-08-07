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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30433 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 76057 перегляди

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У Нікопольському районі повідомляють про обстріли

У Нікопольському районі повідомляють про обстріли

Київ • УНН

 • 112469 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

"Обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка. Нікополь - залишаємося в укриттях", – йдеться у повідомленні.

Раніше

Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попереджав про ймовірність ворожих обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища.

Українські Національні Новини

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