У Нікопольському районі повідомляють про обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка. Нікополь - залишаємося в укриттях", – йдеться у повідомленні.
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Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попереджав про ймовірність ворожих обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища.