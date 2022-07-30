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Голова Нікопольської РДА попередив про ймовірність обстрілів населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища

Голова Нікопольської РДА попередив про ймовірність обстрілів населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища

Київ • УНН

 • 110329 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попередив про ймовірність ворожих обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища, передає УНН.

Цитата

"Увага, сьогодні знову є ймовірність обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища. Будьте обережні, користуйтесь правилом двох стін, або перебувайте у сховищі!", - зазначив він.

Нагадаємо 

Об’єкт біля Нікополя у Дніпропетровській області зазнав ракетної атаки.

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