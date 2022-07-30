Голова Нікопольської РДА попередив про ймовірність обстрілів населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попередив про ймовірність ворожих обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища, передає УНН.
Цитата
"Увага, сьогодні знову є ймовірність обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища. Будьте обережні, користуйтесь правилом двох стін, або перебувайте у сховищі!", - зазначив він.
Нагадаємо
Об’єкт біля Нікополя у Дніпропетровській області зазнав ракетної атаки.