По об'єкту біля Нікополя завдали ворожого ракетного удару - голова РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Об’єкт біля Нікополя у Дніпропетровській області зазнав ракетної атаки, жертв немає. Про це повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко у Facebook, пише УНН.
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"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі немає. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - написав Євтушенко.
Доповнення
Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи, повідомили у Генштабі ЗСУ.