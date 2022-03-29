По об'єкту біля Нікополя завдали ворожого ракетного удару - голова РДА

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"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі немає. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги", - написав Євтушенко.

Доповнення

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи, повідомили у Генштабі ЗСУ.