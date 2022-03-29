По объекту возле Никополя нанесли вражеский ракетный удар - глава РГА

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"Состоялась ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги", - написал Евтушенко.

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Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса, сообщили в Генштабе ВСУ.