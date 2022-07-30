Глава Никопольской РГА предупредил о вероятности обстрелов населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупредил о вероятности вражеских обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища, передает УНН.
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"Внимание, сегодня снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища. Будьте осторожны, пользуйтесь правилом двух стен или находитесь в укрытиях!", - отметил он.
Напомним
Объект возле Никополя в Днепропетровской области подвергся ракетной атаке.