В Никопольском районе сообщают об обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никопольский район. Об этом в Telegram сообщил председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
Цитата
"Обстрелы в направлении города Марганец, пгт Красногригорьевка. Никополь - остаемся в укрытиях", – говорится в сообщении.
Ранее
Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупреждал о вероятности вражеских обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища.