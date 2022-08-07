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14 марта, 19:57 • 101335 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 115800 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 106800 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137798 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137793 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112848 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106509 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92784 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111412 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136821 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Никопольском районе сообщают об обстрелах

В Никопольском районе сообщают об обстрелах

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никопольский район. Об этом в Telegram сообщил председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"Обстрелы в направлении города Марганец, пгт Красногригорьевка. Никополь - остаемся в укрытиях", – говорится в сообщении.

Ранее

Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупреждал о вероятности вражеских обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища.

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