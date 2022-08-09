Вражеский обстрел Никополя: в город прилетели 120 снарядов, есть пострадавший

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"Ночь интенсивных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Синельниковский. По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов", - отметил он.

Детали

На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и авто. Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская община. Есть разрушение жилья. Предварительно, без пострадавших.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы области.