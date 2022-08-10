Дніпропетровщина: нічна російська атака забрала життя 13 цивільних

Цитата

"На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - повідомив Резніченко у Telegram.

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Так, з його слів, у лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу.

Доповнення

Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольський район.