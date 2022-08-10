Дніпропетровщина: нічна російська атака забрала життя 13 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Внаслідок нічної російської атаки на Нікопольський район Дніпропетровщини загинули вже 13 цивільних людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
"На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - повідомив Резніченко у Telegram.
Деталі
Так, з його слів, у лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу.
Доповнення
Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольський район.