МАГАТЕ: останній обстріл Запорізької АЕС не призвів до "безпосередньої" загрози ядерній безпеці

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"Обстріл 6 серпня біля сухого сховища відпрацьованого (ядерного палива) на Запорізькій АЕС завдав шкоди, але наявні виміри радіації показують нормальний рівень на майданчику, заявила Україна. За оцінкою експертів МАГАТЕ, безпосередньої загрози ядерній безпеці не було", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

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Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі при цьому заявив, що практично всі сім основних стовпів ядерної безпеки та фізичної безпеки вже порушено, знову висловивши серйозне занепокоєння: "Усі військові дії, що становлять під загрозу ядерну безпеку, мають бути припинені". Знову наголошено на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію місії експертів МАГАТЕ.

При цьому раніше військові дії навколо станції 5 серпня спонукали МАГАТЕ попередити про "дуже реальний ризик ядерної катастрофи".

Доповнення

5 серпня загарбники із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

6 серпня ввечері російські окупанти знову здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької АЕС та міста Енергодар. Влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використовують електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечити військову підтримку українського контрнаступу". В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".