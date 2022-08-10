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МАГАТЭ: последний обстрел Запорожской АЭС не привел к "непосредственной" угрозе ядерной безопасности

Киев • УНН

 • 137335 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но "непосредственной" угрозы ядерной безопасности не было, говорится в заявлении МАГАТЭ от 9 августа, пишет УНН.

Цитата

"Обстрел 6 августа у сухого хранилища отработанного (ядерного) топлива на Запорожской АЭС нанес ущерб, но имеющиеся измерения радиации показывают нормальный уровень на площадке, заявила Украина. По оценке экспертов МАГАТЭ, непосредственной угрозы ядерной безопасности не было", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Детали

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом заявил, что практически все семь основных столбов ядерной безопасности и физической безопасности уже нарушены, вновь выразив серьезную обеспокоенность: "Все военные действия, представляющие угрозу ядерной безопасности, должны быть прекращены". Вновь подчеркивается необходимость скорейшего прибытия на станцию ​​миссии экспертов МАГАТЭ.

При этом ранее военные действия вокруг станции 5 августа побудили МАГАТЭ предупредить об "очень реальном риске ядерной катастрофы".

Дополнение

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

6 августа вечером российские оккупанты снова совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской АЭС и города Энергодар. Попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, используют электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления". В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".

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