Обстріл росіянами Запорізької АЕС: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Через обстріл російськими військовими Запорізької атомній електростанції в Енергодарі відкрито провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
«... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.
Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.
Додамо
The Insider повідомляло, що російські війська завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, джерела говорять про замінування електростанції.