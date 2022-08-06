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Обстріл росіянами Запорізької АЕС: відкрито провадження

Обстріл росіянами Запорізької АЕС: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 175383 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Через обстріл російськими військовими Запорізької атомній електростанції в Енергодарі відкрито провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН

Цитата

«... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, 5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

Додамо

The Insider повідомляло, що російські війська завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, джерела говорять про замінування електростанції.

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