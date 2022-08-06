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Російські загарбники, ймовірно, замінували Запорізьку АЕС - The Insider

Російські загарбники, ймовірно, замінували Запорізьку АЕС - The Insider

Київ • УНН

 • 192868 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські війська завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, джерела говорять про замінування електростанції, повідомляє The Insider, пише УНН.

Деталі

«Джерела The Insider на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, з березня окупованої росією, повідомляють про підозрілу активність російських солдатів на території АЕС. У розпорядженні видання також є відео, на якому російські військові вантажівки заїжджають на територію АЕС та розвантажують якийсь вантаж», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними джерела, колона військових вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня.

«Вантажівки зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони однією машиною почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблока через вантажні ворота. За даними цього джерела, машинна зала була замінована», - наголошується в повідомленні.

Згідно зі свідченнями іншого джерела, на території станції перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами.

«За даними джерела, поблизу села Водяне, найближчим до АЕС, знаходяться батареї ГРАДів, а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть усередині енергоблоку. Чи був енергоблок замінований або його просто використовують для зберігання вибухівки, другому джерелу невідомо», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними джерела, захопленням станції керував генерал-майор олексій домбровський, після чого командування передали генерал-майору рхбз зс рф валерію васильєву.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

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