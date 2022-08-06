Российские захватчики, вероятно, заминировали Запорожскую АЭС - The Insider
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС, источники говорят о минировании электростанции, сообщает The Insider, пишет УНН.
Детали
«Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, с марта оккупированной Россией, сообщают о подозрительной активности российских солдат на территории АЭС. В распоряжении издания также есть видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз», - говориться в сообщении.
Отмечается, что по данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа.
«Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован», - отмечается в сообщении.
Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.
«По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно», - говориться в сообщении.
Кроме того, по данным источника, захватом станции руководил генерал-майор алексей домбровский, после чего командование передали генерал-майору рхбз вс рф валерию васильеву.
Дополнение
Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.
Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.