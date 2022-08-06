Российские захватчики, вероятно, заминировали Запорожскую АЭС - The Insider

Детали

«Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, с марта оккупированной Россией, сообщают о подозрительной активности российских солдат на территории АЭС. В распоряжении издания также есть видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз», - говориться в сообщении.

Отмечается, что по данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа.

«Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован», - отмечается в сообщении.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

«По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно», - говориться в сообщении.

Кроме того, по данным источника, захватом станции руководил генерал-майор алексей домбровский, после чего командование передали генерал-майору рхбз вс рф валерию васильеву.

Дополнение

Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.