Обстрел россиянами Запорожской АЭС: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Из-за обстрела российскими военными Запорожской атомной электростанции в Энергодаре открыто производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«... начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.
Дополнение
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.
Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.
Добавим
The Insider сообщал, что российские войска ввезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС, источники говорят о заминировании электростанции.