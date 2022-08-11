Генеральний директор МАГАТЕ закликав дозволити його організації відвідати Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі виступив на Раді Безпеки ООН сьогодні ввечері та заявив, що загроза ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зараз відсутня, але ситуація може змінитись в будь-який момент і тому закликав дозволити МАГАТЕ відвідати станцію. Про це повідомляє УНН.
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У своїй заяві Гроссі повідомив, що вибухи на території енергостанції відбувалися біля зовнішнього джерела енергопостачання. В результаті було спричинено відключення від електричної мережі. Через це прийшлося включити дизельні генератори, але до мережі її досі не приєднали.
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"Я занепокоєний ситуацією на ЗАЕС. Військові дії мають бути припинені, бо вони можуть мати наслідки. Навіть без них, наразі працівники працюють у надзвичайно стресових умовах. Проте наразі, загрози внаслідок влучання не зафіксовано.
Я прошу обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ та дозволити нашій комісії відвідати станцію. Наразі ми не можемо отримати доступ до станції через територію України, бо територія станції окупована. Я можу сам очолити комісію, як я це робив минулі рази, коли їздив до АЕС України та Чорнобиля", – сказав генеральний директор МАГАТЕ.
Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав сторони конфлікту в Україні сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо
У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке Росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання.