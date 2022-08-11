Генеральный директор МАГАТЭ призвал разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС

Детали

В своем заявлении Гросси сообщил, что взрывы на территории АЭС происходили у внешнего источника энергоснабжения. В результате было вызвано отключение от электрической сети. Поэтому пришлось включить дизельные генераторы, но к сети ее до сих пор не подключили.

Цитата

"Я обеспокоен ситуацией на ЗАЭС. Военные действия должны быть прекращены, потому что они могут иметь последствия. Даже без них, сейчас работники работают в чрезвычайно стрессовых условиях. Однако пока угрозы вследствие попадания не зафиксированы.

Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ, и разрешить нашей комиссии посетить станцию. Пока мы не можем получить доступ к станции через территорию Украины, потому что территория станции оккупирована. Я могу сам возглавить комиссию, как я это делал в прошлые разы, когда ездил в АЭС Украины и Чернобыль", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.