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Генеральный директор МАГАТЭ призвал разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси выступил на Совете Безопасности ООН сегодня вечером и заявил, что угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС сейчас отсутствует, но ситуация может измениться в любой момент и поэтому призвал разрешить МАГАТЭ посетить станцию. Об этом сообщает УНН.

Генеральный директор МАГАТЭ призвал разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС

Детали

В своем заявлении Гросси сообщил, что взрывы на территории АЭС происходили у внешнего источника энергоснабжения. В результате было вызвано отключение от электрической сети. Поэтому пришлось включить дизельные генераторы, но к сети ее до сих пор не подключили.

Цитата

"Я обеспокоен ситуацией на ЗАЭС. Военные действия должны быть прекращены, потому что они могут иметь последствия. Даже без них, сейчас работники работают в чрезвычайно стрессовых условиях. Однако пока угрозы вследствие попадания не зафиксированы.

Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ, и разрешить нашей комиссии посетить станцию. Пока мы не можем получить доступ к станции через территорию Украины, потому что территория станции оккупирована. Я могу сам возглавить комиссию, как я это делал в прошлые разы, когда ездил в АЭС Украины и Чернобыль", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.

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