У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке Росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Про це повідомляє УНН.
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У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке Росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання.
В Енергоатомі заявили, що станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Наразі на станції перебувають працівники Росатому, там продовжує працювати український персонал. Гендиректор МАГАТЕ Гроссі закликав надати доступ до ЗАЕС незалежним спостерігачам.
Контекст
5 серпня загарбники з використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об'єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Ушкодження отримали азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.
Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використали електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечення військової підтримки українського контрнаступу".
В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".