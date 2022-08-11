В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Детали

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.

В Энергоатоме заявили, что станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. На станции находятся работники Росатома, там продолжает работать украинский персонал. Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал предоставить доступ к ЗАЭС независимым наблюдателям.

Контекст

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".