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Кулеба: МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Від МАГАТЕ очікують визнання порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій атомній електростанції, заявив на брифінгу у Стокгольмі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що росія ставить під загрозу ядерної катастрофи не лише Україну, але й увесь світ, передає кореспондент УНН.

Кулеба: МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС

Цитата

"Ми очікуємо від МАГАТЕ чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", - заявив Кулеба.

Доповнення

Очільник МАГАТЕ у своєму Twitter повідомив, що місія організації прямує в Україну.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеки Запорізької АЕС.

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