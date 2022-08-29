Кулеба: МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС

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"Ми очікуємо від МАГАТЕ чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", - заявив Кулеба.

Доповнення

Очільник МАГАТЕ у своєму Twitter повідомив, що місія організації прямує в Україну.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеки Запорізької АЕС.