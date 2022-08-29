Кулеба: МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС

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"Мы ожидаем от МАГАТЭ четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. У меня нет никакой конкретной информации об утечках, но именно для этого миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", - заявил Кулеба.

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Глава МАГАТЭ в своем Twitter сообщил, что миссия организации следует в Украину.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС.