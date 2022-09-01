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россия из-за манипуляций может не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам на ЗАЭС - Галущенко

Киев • УНН

 • 166434 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. российская сторона, прибегая к манипуляциям, может не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые должны быть осмотрены на территории оккупированной Запорожской АЭС. Такую позицию высказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

россия из-за манипуляций может не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам на ЗАЭС - Галущенко

Министр отметил, что украинская сторона обсудила с представителями миссии соответствующий перечень объектов, и эти предложения практически полностью совпадают с оценками экспертов МАГАТЭ.

Цитата

“Ключевое – чтобы россияне действительно допустили к тем объективам, которые миссия имеет целью осмотреть. Мы понимаем, что могут быть манипуляции: показать какую-нибудь картинку или составить маршрут, где по факту миссия просто не сможет увидеть, что происходит. И тогда, безусловно, это может подвергнуть сомнению результаты”, - отметил Галущенко, слова которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Детали

Министр подчеркнул, что нынешний формат работы миссии – новый. “Как правило миссии происходили уже по факту определенных событий на ядерных объектах. Сегодня миссия отбывает заранее для того, чтобы обезопасить от тех варварских поступков, которые россия совершает на ЗАЭС”, - сказал он.

Чиновник отметил важность, чтобы в новом формате работы миссия реализовала и более широкую повестку дня: “Миссия должна прежде всего, кроме чисто технической функции показать те угрозы ядерной безопасности, которые несут на территории АЭС присутствие вооруженных сил россии, оружия и тяжелой техники”.

В то же время глава Минэнерго подчеркнул, что в состав миссии входят настоящие специалисты своего дела, имеющие большой опыт, и Украина ценит их усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.

Украинская сторона ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции, напомнил Галущенко.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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