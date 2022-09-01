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В Энергодаре враг задействовал авиацию, над городом кружат вертолеты - мэр

Киев • УНН

 • 125321 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Энергодаре Запорожской области враг задействовал авиацию, над городом кружат вертолеты, в результате вражеских обстрелов много попаданий и есть жертвы, сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.

В Энергодаре враг задействовал авиацию, над городом кружат вертолеты - мэр

Цитата

"Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают утром Энергодар из минометов, автоматов и бьют снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты), уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов‼️" - сообщил Орлов в Telegram.

Детали

По словам мэра, поступает информация о попадании в жилые дома, в частные приусадебные дома в кооперативах в пригороде, в приемный покой СМСЧ, магазин, детские сады.

Дополнение

Ранее 1 сентября Орлов сообщил, что российские захватчики обстреливают Энергодар, известно о попадании в несколько гражданских объектов, есть пострадавшие.

Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС, куда направляется миссия МАГАТЭ. Запорожская АЭС захвачена оккупантами.

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