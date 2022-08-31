росіяни обстрілюють Енергодар, щоб створити "картинку" для комісії МАГАТЕ - Євтушенко

Цитата

«На протилежному березі армія рф обстрілює Енернодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища», - повідомив Євтушенко у Telegram.

Деталі

Він наголосив, що ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент рашисти можуть повернути свої гаубиці в їхній бік.

Так, Нікополь лежить на іншому березі річки навпроти Енергодара.

Доповнення

Колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції на південному сході України в середу, 31 серпня, вранці.