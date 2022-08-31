росіяни обстрілюють Енергодар, щоб створити "картинку" для комісії МАГАТЕ - Євтушенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти обстрілюють Енернодар на Запоріжжі, щоб створити відповідну картину для місії МАГАТЕ, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.
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«На протилежному березі армія рф обстрілює Енернодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища», - повідомив Євтушенко у Telegram.
Деталі
Він наголосив, що ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент рашисти можуть повернути свої гаубиці в їхній бік.
Так, Нікополь лежить на іншому березі річки навпроти Енергодара.
Доповнення
Колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції на південному сході України в середу, 31 серпня, вранці.