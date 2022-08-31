россияне обстреливают Энергодар, чтобы создать "картинку" для комиссии МАГАТЭ - Евтушенко

Цитата

«На противоположном берегу армия рф обстреливает Энернодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища», – сообщил Евтушенко в Telegram.

Детали

Он подчеркнул, что ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент рашисты могут вернуть свои гаубицы в их сторону.

Так, Никополь лежит на другом берегу реки напротив Энергодара.

Дополнение

Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию ​​на юго-востоке Украины в среду, 31 августа, утром.