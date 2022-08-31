россияне обстреливают Энергодар, чтобы создать "картинку" для комиссии МАГАТЭ - Евтушенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты обстреливают Энернодар на Запорожье, чтобы создать соответствующую картину для миссии МАГАТЭ, которая отправилась из Киева в Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.
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«На противоположном берегу армия рф обстреливает Энернодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища», – сообщил Евтушенко в Telegram.
Детали
Он подчеркнул, что ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент рашисты могут вернуть свои гаубицы в их сторону.
Так, Никополь лежит на другом берегу реки напротив Энергодара.
Дополнение
Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию на юго-востоке Украины в среду, 31 августа, утром.