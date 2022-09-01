В Енергодарі ворог задіяв авіацію, над містом кружляють гелікоптери - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Енергодарі Запорізької області ворог задіяв авіацію, над містом кружляють гелікоптери, через ворожі обстріли є багато влучань та є жертви, повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
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"Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери), вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів‼️" - повідомив Орлов у Telegram.
Деталі
Зі слів мера, надходить інформація про влучення в житлові будинки, у приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті, у приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки.
Доповнення
Раніше 1 вересня Орлов повідомив, що російські загарбники обстрілюють ️Енергодар, відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів, є постраждалі.
Енергодар - місто-супутник Запорізької АЕС, куди направляється місія МАГАТЕ. Запорізька АЕС захоплена окупантами.
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