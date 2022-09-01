Російські окупанти обстрілюють ️Енергодар, є постраждалі

Цитата

"З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо. Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін!", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські війська обстріляли міську раду Енергодара Запорізької області.