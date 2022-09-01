Російські окупанти обстрілюють ️Енергодар, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські загарбники обстрілюють ️Енергодар, відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів, є постраждалі. Про це у Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов, передає УНН.
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"З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо. Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін!", - зазначив він.
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