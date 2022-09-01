Российские оккупанты обстреливают Энергодар, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские захватчики обстреливают Энергодар, известно о попадании в несколько гражданских объектов, есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"С пятого часа утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышно автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем. Просим оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен!", - отметил он.
Напомним
Российские войска обстреляли городской совет Энергодара Запорожской области.