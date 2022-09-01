Российские оккупанты обстреливают Энергодар, есть пострадавшие

Цитата

"С пятого часа утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышно автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем. Просим оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен!", - отметил он.

Напомним

Российские войска обстреляли городской совет Энергодара Запорожской области.