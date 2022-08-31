Війська рф обстріляли міську раду Енергодара – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські війська обстріляли міську раду Енергодара Запорізької області. Про це у Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов, передає УНН.
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"Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарської міської ради", – так Орлов підписав фото обстріляної міськради.
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Сьогодні голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що російські окупанти обстрілюють Енернодар, щоб створити відповідну картину для місії МАГАТЕ, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС.
Нагадаємо
Сьогодні вранці колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції. Місія має тривати до 3 вересня.
Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на ЗАЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.