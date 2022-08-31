Войска рф обстреляли городской совет Энергодара – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские войска обстреляли городской совет Энергодара Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"Утро 31 августа. Здание Энергодарского городского совета", – так Орлов подписал фото обстрелянного горсовета.
Добавим
Сегодня глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщал, что российские оккупанты обстреливают Энернодар, чтобы создать соответствующую картину для миссии МАГАТЭ, которая отправилась из Киева в Запорожскую АЭС.
Напомним
Сегодня утром колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию. Миссия должна продлиться до 3 сентября.
От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на ЗАЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.