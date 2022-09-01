Попри обстріли: місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара

Російські війська із самого ранку обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Внаслідок обстрілу майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила із Запоріжжя до Енергодара, незважаючи на обстріли з боку російських військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції у підконтрольному росії місті Енергодар, незважаючи на повідомлення про інтенсивні обстріли", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про "посилення військової активності в цьому районі", але вона планує відвідати об'єкт та зустрітися з його персоналом.
Нагадаємо
Російські війська із самого ранку обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Внаслідок обстрілу майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок.