Попри обстріли: місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара

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"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції у підконтрольному росії місті Енергодар, незважаючи на повідомлення про інтенсивні обстріли", – ідеться у повідомленні.

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про "посилення військової активності в цьому районі", але вона планує відвідати об'єкт та зустрітися з його персоналом.

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