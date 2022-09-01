Внаслідок ворожого обстрілу на ЗАЕС відключився п'ятий енергоблок – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Внаслідок ранкового ворожого обстрілу майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок. Про це в Telegram повідомив Енергоатом, інформує УНН.
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"Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – ідеться у повідомленні.
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Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.
Як зазначили, це вже вдруге протягом останніх 10 днів дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС. Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, повідомили в Енергоатомі.
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