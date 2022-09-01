В результате вражеского обстрела на ЗАЭС отключился пятый энергоблок – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В результате утреннего вражеского обстрела площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок. Об этом в Telegram сообщил Энергоатом, информирует УНН.
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"Накануне визита миссии МАГАТЭ рашисты прибегли к новым провокациям на ЗАЭС. Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок", – говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.
Как отметили, это уже второй раз за последние 10 дней действия рашистов привели к отключению блока и обесточению станции.
Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС. Украинский персонал станции делает все возможное для устранения повреждений ее инфраструктуры, сообщили в Энергоатоме.
Напомним
Российские войска обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.