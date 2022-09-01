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Несмотря на обстрелы: миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар

Киев • УНН

 • 106019 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы со стороны российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Несмотря на обстрелы: миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар

Цитата

"Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг отправилась из украинского города Запорожье к атомной электростанции ​​в подконтрольном россии городе Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах", – говорится в сообщении.

Добавим

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает об "усилении военной активности в этом районе", но она планирует посетить объект и встретиться с его персоналом.

Напомним

Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС. 

В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.

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