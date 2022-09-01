Несмотря на обстрелы: миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар

Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.
В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы со стороны российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг отправилась из украинского города Запорожье к атомной электростанции в подконтрольном россии городе Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах", – говорится в сообщении.
Добавим
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает об "усилении военной активности в этом районе", но она планирует посетить объект и встретиться с его персоналом.
Напомним
Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.
В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.