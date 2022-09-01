Несмотря на обстрелы: миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар

Цитата

"Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг отправилась из украинского города Запорожье к атомной электростанции ​​в подконтрольном россии городе Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах", – говорится в сообщении.

Добавим

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает об "усилении военной активности в этом районе", но она планирует посетить объект и встретиться с его персоналом.

Напомним