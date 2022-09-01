Глава МАГАТЕ заявив, що за кілька годин роботи на Запорізькій АЕС побачив "ключові речі" - росЗМІ

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РосЗМІ оприлюднили короте відео із гендиректором МАГАТЕ, де той коротко розповів про перші години роботи місії на Запорізькій АЕС.

"Глава МАГАТЕ заявив, що місії за кілька годин роботи на Запорізькій АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації, він побачив "ключові речі", які хотів побачити", - йдеться у повідомленні росЗМІ.

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МАГАТЕ офіційно повідомило про прибуття своєї місії на Запорізьку АЕС.

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31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Повідомлялося, що місія має працювати на станції до 3 вересня. Однак, російські чиновники припускали, що група ООН зі спостереження за атомною енергетикою матиме всього один день, щоб оглянути АЕС, тоді як місія готується до більш тривалого перебування. "Якщо ми зможемо встановити постійну присутність або довшу присутність, її буде продовжено. Але цей перший сегмент займе кілька днів", - казав голова МАГАТЕ і місії Рафаель Гроссі раніше.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загалом українська сторона очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.