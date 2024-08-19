Глава комитета в Бундестаге призывает не сокращать помощь Украине

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал руководство Германии не сокращать военную помощь Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Это был бы роковой сигнал со стороны немецкого правительства в отношении Украины, если бы в будущие федеральные бюджеты не были включены средства на новую военную помощь - заявил он.

Рот добавил, что украинская армия перешла в наступление и сейчас нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе - Германии. А дебаты о будущем финансировании военной помощи по его мнению имеют вид завуалированного избежания ответственности Германии.

Ранее отказ от дополнительной помощи Украине со стороны ФРГ раскритиковали другие немецкие политики. Эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген, например, обвинил правящую коалицию, которая может прекратить дальнейшую помощь Украине из-за внутриполитических споров, в попытке заняться политикой в стиле Трампа.

Планы прекратить дополнительную помощь Киеву раскритиковали и в партии "зеленых", которая входит в правительство Германии.

Украина абсолютно однозначно и в дальнейшем нуждается в нашей полной солидарности и поддержке. Для этого должны быть предоставлены все необходимые финансовые ресурсы - отметила в Х председатель фракции «Зеленых» в Бундестаге Бритта Хассельман.

Напомним

Из-за споров в правительстве Германии Украина потеряла военную помощь на 3,87 млрд евро. Министерства финансов и обороны обвиняют друг друга, а канцлера Шольца - в запрете подавать финансовые требования.

Однако минфин Германии опроверг информацию о полном прекращении помощи Украине с 2025 года. Часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в частности кредиты G7 на 50 млрд долларов.

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