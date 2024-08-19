ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине
Киев • УНН
Германия передала Украине новую партию военной техники и снаряжения. Среди переданного - система ПВО IRIS-T, дроны, боеприпасы, бронетехника и стрелковое оружие.
В понедельник, 19 августа, Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. Согласно документу Киев получил систему ПВО, дроны и боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Германии.
Детали
Так, согласно обновленному перечню Силам обороны предоставили:
- 1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS (суммарно: 3);
- 14,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 180,000);
- 10 надводных БПЛА (суммарно: 40);
- 26 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями (суммарно: 288);
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности);
- 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
- 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями (суммарно: 22);
- 55,000 аптечек (суммарно: 655,000);
- 700 штурмовых винтовок MK 556 (суммарно: 2,425);
- 10 снайперских винтовок HLR 338;
- 50 винтовок HAENEL CR 308 (суммарно (суммарно): 331
Напомним,
Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.
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