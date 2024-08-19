ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

  •  117583 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  68352 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  95384 просмотра
ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  106450 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  79276 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  46250 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  225524 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  210966 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  260794 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  245453 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  40917 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  68240 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  87361 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  88737 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  100766 просмотра
Актуальное
ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 10:38  •  10778 просмотра

Read in English

Германия передала Украине новую партию военной техники и снаряжения. Среди переданного - система ПВО IRIS-T, дроны, боеприпасы, бронетехника и стрелковое оружие.

В понедельник, 19 августа, Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. Согласно документу Киев получил систему ПВО, дроны и боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Германии.

Детали

Так, согласно обновленному перечню Силам обороны предоставили:

  • 1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS (суммарно: 3);
  • 14,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 180,000);
  • 10 надводных БПЛА (суммарно: 40);
  • 26 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями (суммарно: 288);
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности);
  • 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
  • 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями (суммарно: 22);
  • 55,000 аптечек (суммарно: 655,000);
  • 700 штурмовых винтовок MK 556 (суммарно: 2,425);
  • 10 снайперских винтовок HLR 338;
  • 50 винтовок HAENEL CR 308 (суммарно (суммарно): 331

Напомним,

Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.

Німеччина пояснила плани щодо допомоги Україні після 2025 року17 августа 2024, 18:45 • 68402 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
bundesverБундесвер
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
iris-tИРИС-Т
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  37434 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  44833 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  57059 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  85837 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  64377 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  146654 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  148597 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  152462 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  134483 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  106622 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Популярные

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  79276 просмотра
ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  106450 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  95384 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  68352 просмотра
США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

  •  117583 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  46250 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  225524 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  210966 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  260794 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  245453 просмотра

Война

В ростовской области прогремел еще один взрыв на нефтебазе, которую накануне атаковали украинские дроны

В ростовской области прогремел еще один взрыв на нефтебазе, которую накануне атаковали украинские дроны

  •  1330 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине

  •  5761 просмотра
В Днепропетровской области уничтожили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области уничтожили вражеский дрон-разведчик

  •  9151 просмотра
ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

  •  12286 просмотра
Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

  •  13847 просмотра

политика

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

  •  12286 просмотра
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  23552 просмотра
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
Эксклюзив

  •  37499 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  41877 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

  •  31338 просмотра

Война

В ростовской области прогремел еще один взрыв на нефтебазе, которую накануне атаковали украинские дроны

В ростовской области прогремел еще один взрыв на нефтебазе, которую накануне атаковали украинские дроны

  •  1330 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине

  •  5761 просмотра
В Днепропетровской области уничтожили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области уничтожили вражеский дрон-разведчик

  •  9151 просмотра
ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

  •  12286 просмотра
Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

  •  13847 просмотра

политика

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

ЗРК IRIS-T, дроны и боеприпасы: Германия выделила новую помощь Украине

  •  12286 просмотра
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  23552 просмотра
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
Эксклюзив

  •  37499 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  41877 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

  •  31338 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  103117 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  102095 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  108992 просмотра

Экономика

Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

  •  13847 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  41877 просмотра
Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

  •  16286 просмотра
Большая часть работы по подготовке к отопительному сезону на Николаевщине выполнена - Ким

Большая часть работы по подготовке к отопительному сезону на Николаевщине выполнена - Ким

  •  18655 просмотра
Графики отключений света сегодня будут действовать с 17:00 до 21:00, запланирован экспорт электричества из 5 стран

Графики отключений света сегодня будут действовать с 17:00 до 21:00, запланирован экспорт электричества из 5 стран

  •  22103 просмотра

Киев

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  26833 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  111841 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  76080 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  34695 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

  •  40661 просмотра